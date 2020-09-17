Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

В столицу поступили 333 автобуса НефАЗ-5299, из которых 100 – в пригородной модификации. Новые автобусы выходят на маршруты проекта "Москва – область" в 7 городских округов Подмосковья. В современных моделях более 30 посадочных мест, адаптивное освещение, зарядки для телефонов и климат-контроль.

"Дорожные кураторы ЦОДД проверили улицы вблизи 929 учебных учреждений и подготовили проекты по изменению схем движения транспорта. Более 100 первоочередных инициатив уже реализованы к 1 сентября: обустроены 27 новых переходов, 24 искусственные неровности и 5 островков безопасности, установлены светофоры по 2 адресам, создано 41 парковочное место и выполнены другие работы. Этой осенью реализуем еще более 300 проектов", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

19 сентября запустят маршруты № 1098 и 1502 – из Москвы в Вешки и поселок Пироговский. На маршруты выйдут комфортные современные автобусы малого и среднего класса.