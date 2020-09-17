Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 сентября, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

Участок Минского шоссе перекрыли вблизи загоревшегося рынка под Одинцовом

Эксперт заявил, что автомобили без русификации опасны

Движение на Садовом кольце перекроют 19 сентября

На заводе "Москвич" запустили серийное производство электромобиля "Атом"

Климатические системы появились в будущих поездах ВСМ Москва – Санкт-Петербург

"Деньги 24": страховые компании начнут по-новому рассчитывать стоимость ремонта по ОСАГО

Пассажиропоток на ВСМ Москва – Санкт-Петербург составит около 23 миллионов человек

"Деньги 24": стоимость ремонта по ОСАГО начнут рассчитывать по-новому в России

Два новых маршрута проекта "Москва – область" откроются 19 сентября

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

В столицу поступили 333 автобуса НефАЗ-5299, из которых 100 – в пригородной модификации. Новые автобусы выходят на маршруты проекта "Москва – область" в 7 городских округов Подмосковья. В современных моделях более 30 посадочных мест, адаптивное освещение, зарядки для телефонов и климат-контроль.

"Дорожные кураторы ЦОДД проверили улицы вблизи 929 учебных учреждений и подготовили проекты по изменению схем движения транспорта. Более 100 первоочередных инициатив уже реализованы к 1 сентября: обустроены 27 новых переходов, 24 искусственные неровности и 5 островков безопасности, установлены светофоры по 2 адресам, создано 41 парковочное место и выполнены другие работы. Этой осенью реализуем еще более 300 проектов", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

19 сентября запустят маршруты № 1098 и 1502 – из Москвы в Вешки и поселок Пироговский. На маршруты выйдут комфортные современные автобусы малого и среднего класса.

Читайте также
транспортгородвидео

Москвич стал импотентом из-за инъекции для увеличения полового члена

Эксперты уточняют: скорее всего, гиалуроном попали в кавернозные тела

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили туры в Антарктиду?

Главное открытие в таком путешествии – целый континент с его природой, обитателями и красотой

Антарктида по впечатлениям превосходит даже Париж

Читать
закрыть

Почему услуга "мам" для студентов набирает популярность?

Такая помощница берет на себя все бытовые обязанности

Например, она доставляет лекарства из аптеки, готовит еду и привозит любимые напитки

Читать
закрыть

Москвича обвинили в попытке украсть дочь у бывшей жены

У школьницы диагностировали травму шеи и ушибы, у ее матери – ушибы спины, копчика и гематому

Читать
закрыть

Россияне пожаловались на качество модульных домов

Собственники столкнулись с появлением грызунов внутри конструкций, насекомых, сырости и плесени

Читать
закрыть

Мануального терапевта обвинили в инсульте у жительницы Тамбова

По данным СМИ, женщину также частично парализовало

Читать
закрыть

Почему россияне просят ввести самозапрет на соцсети ночью?

Перед сном человек отвлекается, у него появляется свободное время, и он занимает его смартфоном

Читать
закрыть

В России предложили приравнять услуги экзорцистов к сатанизму

Некоторые "специалисты", пользуясь доверчивостью граждан, создают целые секты

Спрос на такие услуги эксперты связывают с ростом тревожности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика