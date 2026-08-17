В ведущих вузах России назвали надуманной проблему роста числа олимпиадников на бюджете

Проблему роста числа олимпиадников на бюджетных местах назвали надуманной в ряде ведущих вузов России. В МГТУ имени Баумана победители и призеры олимпиад заняли менее 12% бюджетных мест, в МГУ – около 14%, а в Финансовом университете – чуть больше 20%.

При этом на отдельных популярных направлениях, в частности IT и инженерных специальностях, доля олимпиадников значительно выше. Ранее в МГИМО заявляли, что на некоторых направлениях олимпиадники занимают практически все бюджетные места.

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