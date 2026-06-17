Протяженность набережной Марка Шагала в Москве превысит 1 километр

Протяженность набережной Марка Шагала в Даниловском районе превысит 1 километр. Новый участок продлят от бульвара Братьев Весниных до затона Новинки. Это место станет новой парковой зоной.

Начальник строящегося участка Александр Шушпанников сообщил, что в рамках благоустройства запланировано берегоукрепление за счет строительства подпорной стены. Также организуют детские и спортивные площадки и зоны отдыха для москвичей.

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