17 июня, 11:45Политика
Расчеты БПЛА "Востока" уничтожили штурмовые группы ВСУ в Запорожской области
Расчеты БПЛА группировки "Восток" уничтожили штурмовые группы ВСУ в Запорожской области. Операторы ударных беспилотников группировки "Запад" сожгли боевую технику в Купянском районе Харьковской области. В юго-западной части Константиновки продолжается уничтожение окруженных подразделений ВСУ.
Накануне российская армия взяла под контроль Новый Донбасс в ДНР и продолжает продвижение. Военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что наступление идет по всем направлениям. Освобождение Доброполья имеет важное значение для окончательного освобождения ДНР.
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