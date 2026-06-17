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17 июня, 11:45

Политика

Расчеты БПЛА "Востока" уничтожили штурмовые группы ВСУ в Запорожской области

Расчеты БПЛА "Востока" уничтожили штурмовые группы ВСУ в Запорожской области

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Расчеты БПЛА группировки "Восток" уничтожили штурмовые группы ВСУ в Запорожской области. Операторы ударных беспилотников группировки "Запад" сожгли боевую технику в Купянском районе Харьковской области. В юго-западной части Константиновки продолжается уничтожение окруженных подразделений ВСУ.

Накануне российская армия взяла под контроль Новый Донбасс в ДНР и продолжает продвижение. Военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что наступление идет по всем направлениям. Освобождение Доброполья имеет важное значение для окончательного освобождения ДНР.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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