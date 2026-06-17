Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 июня, 07:45

Политика

Мирная сделка США и Ирана предусматривает возвращение экспертов МАГАТЭ

Мирная сделка США и Ирана предусматривает возвращение экспертов МАГАТЭ

Новости мира: США не будут возмещать Ирану убытки от военных ударов

В России хотят запретить сувенирные деньги

"Московский патруль": ГД поддержала предложение ЦБ в борьбе с банкнотами "банка приколов"

Песков заявил, что Киев официально не предлагал встречу Путина и Зеленского на саммите G7

Группировка "Центр" освободила населенный пункт Новый Донбасс в ДНР

Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму

По Киево-Печерской лавре ударила запущенная ВСУ ракета Patriot

Новости мира: около 20 тысяч человек приняли участие в акции против саммита G7 в Женеве

Церковь в Киево-Печерской лавре загорелась из-за попадания украинской ракеты

Мирная сделка США и Ирана предусматривает возвращение в республику экспертов МАГАТЭ для уничтожения запасов обогащенного урана. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

Официальное подписание меморандума ожидается 19 июня. После этого высокопоставленные чиновники США могут отправиться в Москву для обсуждения с российским руководством ряда актуальных вопросов. О подготовке к такому визиту сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежомвидеоЕгор БедуляПолина Брабец

Как подорожание техники Apple отразится на российском рынке?

Тим Кук сообщил, что компания вынуждена пойти на повышение цен

Эксперты уверены: сильное увеличение стоимости повлечет за собой резкое падение спроса

Читать
закрыть

Почему москвичи стали тренироваться в фитнес-капсулах?

Пользователям доступна опция персонального тренера, который подключается к занятию удаленно

Некоторым комфортнее заниматься в одиночестве, включая собственную музыку

Читать
закрыть

Почему зумеры разочаровались в соцсетях?

Специалисты объясняют это большим количеством рекламы и потерей изначальной сути

На этом фоне взлетела популярность виртуальных ролевых игр

Читать
закрыть

Какие спортивные мероприятия посетить в Москве?

20 июня в Москве пройдет ежегодный "Ночной забег"

21 июня в музее-заповеднике "Царицыно" пройдет празднование Международного дня йоги

Читать
закрыть

Почему зумеры массово увлеклись шахматами?

Для некоторых игра может выступить в роли дейтинга

Читать
закрыть

Как изменилась роль старшего поколения в воспитании детей?

Роза Сябитова уверена: старшее поколение больше не обязано заниматься внуками

Читать
закрыть

Как миллениалы борются с кризисом среднего возраста?

Одни осваивают роликовые коньки и бег, другие занимаются ретро-автомобилями и танцами на пилоне

Читать
закрыть

В каких случаях квас опасен для здоровья?

Лучше отказаться от напитка при гастрите, сахарном диабете, повышенном артериальном давлении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика