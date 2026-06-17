Мирная сделка США и Ирана предусматривает возвращение экспертов МАГАТЭ

Мирная сделка США и Ирана предусматривает возвращение в республику экспертов МАГАТЭ для уничтожения запасов обогащенного урана. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

Официальное подписание меморандума ожидается 19 июня. После этого высокопоставленные чиновники США могут отправиться в Москву для обсуждения с российским руководством ряда актуальных вопросов. О подготовке к такому визиту сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

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