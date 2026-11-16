Мэр Москвы
Собянин осмотрел ход строительства здания Таганского и Лефортовского судов
14:06
Путин признался, что молится за Россию и ее народ ежедневно
властьполитика
14:04
Рябков назвал неприемлемым для РФ вопрос о вступлении Украины в НАТО
политика
Обыски прошли в театре "Ленком Марка Захарова"
происшествиятеатргород
14:03
Трамп заявил о желании провести отдельную встречу с Путиным
Терапевт рассказала, как легче пережить барическое дно 18 ноября
обществоэксклюзив
14:02
Госдума приняла закон о подземных гаражах
политикаобществонедвижимость
13:58
Жительница Магадана узнала в своем сожителе "орского маньяка" – СМИ
происшествиярегионы
13:57
Лавров рассмешил журналистов шуткой про забытый от волнения вопрос
13:55
ГД ужесточила ответственность за незаконное кредитование и организацию финпирамид
экономикабезопасность
Стилист рассказала, какие аксессуары будут популярны в 2027 году
общество
13:52
Боня обратилась к Путину после помилования Лерчек и столкнулась с хейтом
шоу-бизнес
В Подмосковье участник банды получил 17 лет строгого режима за разбойные нападения
судыпроисшествия
13:49
Бизнес-центр построят в столичном районе Очаково-Матвеевское
городстроительство
13:48
Синоптик опроверг связь теплой осени в Москве с усилением Эль-Ниньо
обществопогодагород
13:47
мэр Москвыгород
13:44
Журнал Economist опубликовал обложку на 2027 год с прогнозами войн и кризисов
13:39
Единая система учета платежных карт заработает в России с 1 сентября 2027 года
экономика
Движение поездов по Крымскому мосту возобновлено
транспортпроисшествиярегионы
13:34
Россиянам рассказали, за что могут конфисковать автомобиль
транспортавто
13:27
Лантратова сообщила о проведении 66 обменов пленными РФ и Украины с начала СВО
13:26
Юморист Винокур рассказал, что с интересом относится к современному стендапу
13:25
В Батуми третий день ищут пропавшего россиянина из Красноярска
происшествияза рубежом
13:24
На ВДНХ открылась выставка картин из вторсырья "От ненужного к прекрасному"
городвыставкиэкология
13:22
Подведены итоги проекта "Хранители живой природы"
наукаобщество
13:21
Водителей фур в Москве призвали строить маршруты с учетом ожидаемого снегопада
транспортпогодагород
16 ноября, 13:15
Фиктивное модельное агентство разоблачили в Москве
Сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин после дебоша в ресторане Москвы
В Зеленограде пытавшийся скрыться от ДПС самокатчик получил штраф
В Зеленограде задержали электросамокатчика после погони с сотрудниками ДПС
Собянин: с вечера 15 ноября в сторону Московского региона летели около 600 БПЛА
Один человек погиб при пожаре в жилом доме на северо-западе Москвы
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Пострадавшая в ДТП с Буйновым подала иск на 3 миллиона рублей
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Собянин: система ПВО отразила атаку еще 10 БПЛА на подлете к Москве