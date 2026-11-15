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15 ноября, 11:15

Происшествия

Пожар произошел на стройке жилого комплекса "Слава" в Москве

Пожар произошел на стройке жилого комплекса "Слава" в Москве

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Пожар произошел на стройке жилого комплекса "Слава" в районе Белорусского вокзала. Возгорание тушат пожарные подразделения. По данным столичного главка МЧС, сведений о пострадавших пока не поступало, обстановка на месте спокойная.

Зрители сняли на видео сильное задымление в районе строящегося здания. По их словам, предположительно, очаг пожара находится внутри объекта. На месте также заметили несколько пожарных машин и автомобили скорой помощи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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