В Москве расширяют программу целевого обучения для студентов колледжей. Об этом Сергей Собянин рассказал на своей странице в МАХ.

Партнерами столичных колледжей уже стали более 3 тысяч компаний из промышленности, ИT, сферы красоты и других отраслей. Среди них – "Мособлэнерго", "Россети Московский регион" и Московский метрополитен.

Студенты проходят углубленную практику под руководством мастеров, а за хорошую успеваемость получают дополнительную стипендию и выплаты на время практики. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.