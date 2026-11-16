Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

В Москве стартовал чемпионат предпринимательских идей для учеников 8–11-х классов. Школьникам предстоит разработать собственные проекты, изучить рынок и представить наработки бизнес-сообществу. Идеи оценят эксперты из Сбера, Газпромбанка, РЭУ им. Г. В. Плеханова.

"Лечение после инфаркта или инсульта не заканчивается выпиской из стационара: от соблюдения назначенной терапии зависит жизнь человека. Поэтому мы запустили новый формат онлайн-коммуникации. Теперь в приложении "ЕМИАС.ИНФО" пациенту пишет его лечащий врач – кардиолог, невролог или участковый. Специалист подключается проактивно: направляет сообщение с пояснениями, что делать после выписки, зачем нужно лечение и почему важно его продолжать. Похожий формат мы запустили и для тех, у кого в анализах крови впервые выявлен высокий уровень "плохого" холестерина", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В Москве начали работу мобильные пункты обогрева "Социального патруля". В отапливаемых микроавтобусах люди, которым некуда пойти, могут получить помощь и узнать о дальнейшем сопровождении. Пункты работают на площадях у Ярославского, Курского, Павелецкого, Киевского и Белорусского вокзалов с 20:00 до 08:00.