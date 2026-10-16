Путин заявил, что расчеты ПВО работают профессионально

Владимир Путин на совещании во вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск заявил, что боевые расчеты ПВО в России в целом действуют профессионально. При этом он подчеркнул необходимость повышать эффективность работы системы для защиты гражданских и военных объектов.

Президент также сообщил, что массированные удары по военным объектам и логистическим центрам Украины являются ответом на атаки по российским энергообъектам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

