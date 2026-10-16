Оплата по биометрии появится на МЦД-3 до конца года

Оплата проезда по биометрии до конца года появится на МЦД-3. Сейчас этот способ оплаты доступен на остальных диаметрах, МЦК, в метро и на речном транспорте.

Система работает пять лет, и ей пользуются более 1 миллиона человек. Для оплаты пассажиру достаточно посмотреть в камеру на турникете.

Как пояснила исполняющая обязанности заместителя начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Анастасия Ким, Москва лидирует в мире по количеству видов транспорта, где доступна оплата по биометрии.

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