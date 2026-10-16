Цены на электронику в России могут вырасти из-за технологического сбора

Цены на электронику в России могут вырасти из-за введения технологического сбора. С 1 декабря производители и продавцы импортных товаров будут уплачивать новый сбор. Минпромторг утвердил перечень продукции, размеры ставок и методику расчета.

Базовая ставка для ноутбуков составит 746 рублей за единицу, для смартфонов – 373 рубля. Для устройств, включенных в систему маркировки, ставки будут на треть ниже. По оценке Минпромторга, сбор может принести более 130 миллиардов рублей за 6 лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.