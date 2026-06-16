Собянин: многофункциональный комплекс будет построен на севере Москвы

Многофункциональный комплекс построят на севере Москвы. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

По словам мэра, на 30 тысячах квадратных метрах на Хорошевском шоссе разместятся офисы и заведения общепита. Как он отметил, программа стимулирования создания мест приложения труда привлекает застройщиков к возведению важных для города объектов. Инвесторы получают льготы, а жители новые рабочие места, причем неподалеку от дома.

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