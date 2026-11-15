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Новости

Новости

15 ноября, 20:30

Происшествия

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 ноября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 ноября

Житель Подмосковья угрожал захватить самолет рейсом Волгоград – Москва

Пожар произошел в жилом доме на востоке Москвы

Житель Подмосковья угрожал захватить самолет со 150 пассажирами

Три автомобиля столкнулись на Калужском шоссе перед МКАД

"Московский детектив": кража века

Пожар потушили на стройке ЖК "Слава" в Москве

Пожар произошел на стройке жилого комплекса "Слава" в Москве

Два самолета Boeing столкнулись в аэропорту Майами

В Зеленограде на детской площадке произошла массовая драка

Паспорта россиян, обучающихся в языковой школе на Пхукете, промокли в городском отделе иммиграционной полиции. Из-за сильных ливней здание затопило водой. В генеральном консульстве сообщили, что владельцам некоторых из них уже выдали свидетельство на возвращение на родину. Остальные граждане подали заявление на новый паспорт и будут ждать его прямо в Таиланде.

Уголовное дело возбуждено после инцидента в самолете рейсом Волгоград – Москва. Житель Подмосковья устроил на борту пьяный дебош и угрожал захватить воздушное судно с пассажирами. Его действия следователи квалифицировали как заведомо ложное сообщение о террористическом акте.

Роспотребнадзор заблокировал уже более 56 тысяч сайтов, где рекламировали и продавали запрещенные БАДы. По данным ведомства, биологически активные добавки, не прошедшие государственную регистрацию, чаще всего реализуются под видом пищевой продукции. Ежедневно сотрудники Роспотребнадзора просматривают объявления, карточки товаров и страницы интернет-магазинов для выявления нарушителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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