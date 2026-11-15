Житель Подмосковья угрожал захватить самолет рейсом Волгоград – Москва

Уголовное дело возбуждено после инцидента в самолете рейсом Волгоград – Москва. Житель Подмосковья устроил на борту пьяный дебош и угрожал захватить воздушное судно с пассажирами. Его действия следователи квалифицировали как заведомо ложное сообщение о террористическом акте.

Экипаж до взлета вызвал полицейских. Мужчину вывели и арестовали на шесть суток. После дополнительного осмотра кинологами самолет смог вылететь в Москву с задержкой на несколько часов.

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