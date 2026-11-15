Павильон "Рабочий и колхозница" на ВДНХ открылся после модернизации

Легендарный павильон "Рабочий и колхозница" на ВДНХ вновь открылся после модернизации спустя пять месяцев. В следующем году на этой площадке планируют провести около 400 мероприятий, в том числе праздники, кинопоказы и лекции.

Директор департамента музейно-выставочной, образовательной и экскурсионной деятельности ВДНХ Наталья Задворная сообщила, что специалисты поработали над навигационными системами и эргономикой пространства, появилось больше рекреационных зон, мест для отдыха и перекуса.

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