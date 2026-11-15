Суд в Москве постановил заблокировать сайт с продажей пеликанов

В Москве суд постановил заблокировать сайт, на котором предлагали купить пеликана для домашнего содержания. Поводом для разбирательства стала прокурорская проверка, в ходе которой выяснилось, что на странице была размещена информация о продаже с указанием стоимости, хотя содержание таких птиц в частных домах в России запрещено.

Исключения предусмотрены для зоопарков, цирков и других специализированных учреждений. Решение суда направлено в Роскомнадзор для внесения ресурса в единый реестр запрещенных сайтов.

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