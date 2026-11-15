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15 ноября, 16:30

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Главную новогоднюю ель Москвы украсят шарами с детскими пожеланиями

Главную новогоднюю ель Москвы украсят шарами с детскими пожеланиями

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Главную новогоднюю ель столицы установят на Манежной площади в рамках проекта "Зима в Москве". В этом году ее украсят 16 шарами, которые отреставрировали и расписали ученики одной из столичных школ искусств. Каждый ребенок написал на игрушке свое заветное новогоднее желание.

Украшения дети создавали под руководством профессиональных художников на московском производстве новогоднего декора. По словам художника и декоратора Екатерины Введенской, в этом году для ели выбрали оформление в домашнем стиле. Помимо расписных шаров, на ней разместят конфеты, пряники и шишки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Зима в Москве
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