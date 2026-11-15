15 ноября, 10:15Общество
Ветер усилится до 11 метров в секунду в Москве 15 ноября
Ветер в Москве 15 ноября может усилиться от 6 до 11 метров в секунду. В столице ожидается переменная облачность, в некоторых районах может немного моросить дождь. Столбики термометров поднимутся до 4 градусов.
В начале следующей недели погода немного улучшится, ненадолго может выглянуть солнце. Во второй половине рабочей недели вероятен новый циклон с дождями или дождями со снегом.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.