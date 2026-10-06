Россиян с пенсионными накоплениями защитят от потери дохода из‑за ошибок работодателя с 1 января 2027 года. Бывает так, что работодатель по ошибке платит в пенсионный фонд лишние деньги за работника. Потом эти деньги возвращают.

Раньше из‑за такого возврата человек мог потерять часть инвестиционного дохода, который успели заработать на его накоплениях. Теперь этого не будет: даже если работодатель вернет излишне уплаченные взносы, инвестиционный доход сохранится. Его компенсирует Социальный фонд из своего специального резерва.

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