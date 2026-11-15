Житель Подмосковья угрожал захватить самолет со 150 пассажирами

Пьяный пассажир рейса Волгоград – Москва угрожал захватить самолет со 150 пассажирами на борту. Инцидент произошел до взлета, когда 42-летний житель Подмосковья поднялся на борт и устроил скандал.

На место вызвали полицейских, которые задержали мужчину. На него составили несколько административных протоколов и арестовали на шесть суток. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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