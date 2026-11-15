Аренда домов в Подмосковье к новогодним праздникам подорожает в 1,5 раза

К новогодним праздникам аренда домов в Подмосковье подорожает в 1,5 раза, заявили риелторы. По данным сервиса онлайн-бронирования жилья, стоимость аренды домов в новогодние праздники по сравнению с 2025 годом выросла в среднем на 13–17%.

Спрос на загородное жилье в Подмосковье вырос на 5% в декабре относительно прошлого года, чаще всего дома ищут в Балашихе, Домодедове, Истре и Королеве. В середине ноября забронировать на новогоднюю ночь дом площадью почти 500 квадратных метров можно за 100 тысяч рублей.

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