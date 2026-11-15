Монтаж путепровода для дублера Боровского шоссе завершен в Москве

В Москве завершили монтаж путепровода для дублера Боровского шоссе. Сооружение длиной более 120 метров пересекает магистраль Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе и связывает два округа столицы.

Новый путепровод позволит автомобилистам быстрее добираться между районами и сократить путь без выезда на МКАД. Жители отмечают, что сейчас в часы пик на отдельных участках приходится тратить до 15 минут на поворот.

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