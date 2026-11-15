15 ноября, 11:30Транспорт
Монтаж путепровода для дублера Боровского шоссе завершен в Москве
В Москве завершили монтаж путепровода для дублера Боровского шоссе. Сооружение длиной более 120 метров пересекает магистраль Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе и связывает два округа столицы.
Новый путепровод позволит автомобилистам быстрее добираться между районами и сократить путь без выезда на МКАД. Жители отмечают, что сейчас в часы пик на отдельных участках приходится тратить до 15 минут на поворот.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.