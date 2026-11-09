Круглогодичное судоходство могут организовать в Москве из-за потепления климата

В Москве могут перейти к круглогодичному судоходству из-за потепления климата. Сейчас в холодное время года по реке продолжают курсировать электросуда и прогулочные теплоходы, оборудованные для движения в битом льду.

Большие круизные суда отправляются на зимнюю стоянку, где проходят техническое обслуживание и ремонт. Однако полноценная круглогодичная навигация зависит не только от готовности флота. Зимой шлюзы закрывают на техническое обслуживание с 14 ноября до 24 апреля.

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