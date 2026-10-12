"Деньги 24": цены на автомобили в РФ могут вырасти из-за новых правил экспорта из Китая

Новые правила экспорта автомобилей из Китая могут повлиять на цены машин в России. С 1 января 2027 года китайским производителям для получения экспортной лицензии придется подтверждать наличие не менее 50 сервисных точек в странах поставок, в том числе в России.

По оценке экономического обозревателя Евгения Белякова, в первое время новые требования могут привести к небольшому дефициту и росту цен на 5–10%. Однако китайские бренды, вероятно, смогут быстро договориться с местными дилерами или открыть собственные сервисные центры.

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