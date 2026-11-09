Несколько автобусных маршрутов изменятся в Москве с 14 ноября

С 14 ноября в Северном и Южном Бутове изменятся маршруты автобусов. Вместо маршрута № 213 запустят социальный маршрут 991, а вместо № 94 – маршрут с953. Автобусы на этих направлениях будут ходить чаще.

Изменения коснутся и северо-востока Москвы. Вместо маршрута № 71 начнет работать социальный маршрут 517. Автобусы перестанут заезжать к остановке "Медведково Арена", но интервалы движения сократятся.

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