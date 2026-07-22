Москвич зарядил электромобиль с помощью удлинителя из окна квартиры

В Сети появилось видео, на котором москвич зарядил электромобиль с помощью удлинителя, протянутого из окна квартиры. Специалисты предупреждают, что такой способ зарядки может привести к перегреву проводки и розетки, что повышает риск возгорания.

В Москве развивается инфраструктура для владельцев электромобилей. В столице работают почти 11 тысяч зарядных точек, более 400 современных электрозарядных станций установлены в рамках проекта "Энергия Москвы".

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