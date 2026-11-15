На Московской верфи заложили четыре электросудна проекта "Москва 3.0"

На Московской верфи заложили еще четыре прогулочных электросудна проекта "Москва 3.0". Новые двухпалубные суда смогут перевозить более 160 пассажиров.

Их оснастят тяговыми аккумуляторными батареями, а внутри оборудуют закрытую и открытую палубы, панорамное остекление, места для отдыха и ресторан. Электросуда постепенно заменят действующий прогулочный флот столицы.

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