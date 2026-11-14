Расписание поездов изменится на Курском направлении МЦД-2 с 16 по 22 ноября и 30 ноября. По будням после 23:00 и в выходные после 21:00 поезда в сторону Нахабино перестанут останавливаться на Покровской.

Кроме того, на станции Царицыно в Подольск поезда будут отправляться с третьего пути, а в сторону Нахабина – с четвертого. При этом интервалы движения местами вырастут до 20 минут. Пассажирам советуют заранее сверяться с расписанием, а также следить за объявлениями на станциях.

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