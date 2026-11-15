Парковка подешевеет в пяти районах Москвы

В пяти районах Москвы с 18 января снизится стоимость парковки. Об изменении тарифов сообщили в столичном Дептрансе. Парковаться дешевле можно будет в Западном Дегунине, Ховрине, Головинском, Савеловском и Дмитровском районах.

Корректировка должна привлечь автомобилистов на менее загруженные парковки и снизить нагрузку на соседние востребованные улицы. Кроме того, в ноябре и декабре в шести округах Москвы оборудуют более 1 тысячи дополнительных парковочных мест.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.