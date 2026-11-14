"Новости дня": трамваи поедут по измененному графику в Строгине

В эти выходные, 14 и 15 ноября, трамваи в районе Строгино поедут по измененному графику. Рельсовый транспорт не будет курсировать по улицам Маршала Катукова и Кулакова.

15-й трамвай направят по Таллинской улице, а № 21 отменят. Вместо него пустят автобус 021 – от станции метро "Щукинская" до Таллинской улицы. Тем временем на месте перекрытий городские службы отремонтируют трамвайные пути.

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