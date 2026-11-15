15 ноября, 09:15Транспорт
Новый съезд с МСД сократил время проезда на Каширское шоссе до 1 минуты
Новый съезд с Московского скоростного диаметра на Каширское шоссе в сторону области позволил сократить время проезда участка с 6 минут до 1. Раньше автомобилистам приходилось съезжать на Каспийскую улицу, проезжать под эстакадой и разворачиваться на шоссе.
С начала 2026 года в Москве построили более 60 километров дорог. Среди новых объектов также путепровод над Кантемировской улицей, соединение Каширского шоссе с Елецкой улицей и участок Коммунарского шоссе с путепроводом над улицей Александры Монаховой.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.