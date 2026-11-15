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15 ноября, 09:15

Политика

США предложили новые идеи по урегулированию конфликта на Украине

США предложили новые идеи по урегулированию конфликта на Украине

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США выработали новые идеи по урегулированию конфликта на Украине в ходе последних контактов. Об этом спецпосланник президента США Джаред Кушнер написал в соцсети X. По его словам, участники переговоров в частных беседах заявляют о готовности идти на уступки.

Кушнер также отметил, что НАТО играет важную роль в обеспечении безопасности региона, поэтому Европу необходимо напрямую подключить к мирному процессу. Сейчас США работают над организацией прямого диалога Москвы с европейскими партнерами и готовят повестку следующего раунда трехсторонних переговоров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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