Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 15 октября

В подмосковном Подольске потушили пожар на станции заправки газовых баллонов. По данным МЧС, погибли два человека, еще двое пострадали. Огонь вспыхнул в ангаре днем 15 октября и охватил почти 2,5 тысячи квадратных метров. Из-за возгорания произошла разгерметизация емкости с газом, после чего прогремел взрыв. Причина пожара пока устанавливается. Ход проверки взяла на контроль местная прокуратура, возбуждено уголовное дело.

Москву уже накрывает туман. Как ранее предупреждали в МЧС, видимость на дорогах города может снизиться до 200 метров. Синоптики и спасатели советуют водителям быть внимательнее, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

