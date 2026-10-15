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Новости

15 октября, 21:00

Происшествия

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 15 октября

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 15 октября

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"Московский патруль": в Подмосковье пресекли незаконную перевозку немаркированных сигарет

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В подмосковном Подольске потушили пожар на станции заправки газовых баллонов. По данным МЧС, погибли два человека, еще двое пострадали. Огонь вспыхнул в ангаре днем 15 октября и охватил почти 2,5 тысячи квадратных метров. Из-за возгорания произошла разгерметизация емкости с газом, после чего прогремел взрыв. Причина пожара пока устанавливается. Ход проверки взяла на контроль местная прокуратура, возбуждено уголовное дело.

Москву уже накрывает туман. Как ранее предупреждали в МЧС, видимость на дорогах города может снизиться до 200 метров. Синоптики и спасатели советуют водителям быть внимательнее, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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