15 октября, 14:45Безопасность
"Красная кнопка" для борьбы с мошенниками заработает на "Госуслугах" в ноябре
"Красная кнопка" для борьбы с мошенниками заработает на портале "Госуслуги" в ноябре. Об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.
Новый сервис позволит одним нажатием заблокировать финансовые операции и доступы к цифровым сервисам. Пользователю не придется заходить на каждый портал отдельно. Блокировка будет действовать до тех пор, пока человек сам ее не снимет.
Об этом – в эфире телеканала Москва 24.