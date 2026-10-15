"Красная кнопка" для борьбы с мошенниками заработает на "Госуслугах" в ноябре

"Красная кнопка" для борьбы с мошенниками заработает на портале "Госуслуги" в ноябре. Об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

Новый сервис позволит одним нажатием заблокировать финансовые операции и доступы к цифровым сервисам. Пользователю не придется заходить на каждый портал отдельно. Блокировка будет действовать до тех пор, пока человек сам ее не снимет.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.