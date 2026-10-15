15 октября, 12:15Город
Системы теплоснабжения Москвы полностью перевели на зимний режим работы
Системы теплоснабжения Москвы полностью перевели на зимний режим работы. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, все прошло штатно благодаря своевременным работам.
К новому отопительному сезону подготовили 13 ТЭЦ, 38 районных и 42 квартальные тепловые станции, а также почти 100 малых котельных. Отопление в столице в этом сезоне начали включать 1 октября.
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