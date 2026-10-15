Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 октября, 12:15

Город

Системы теплоснабжения Москвы полностью перевели на зимний режим работы

Системы теплоснабжения Москвы полностью перевели на зимний режим работы

Массовое ДТП произошло в Хамовниках

Клиника доктора Рошаля в Москве отметила 130-летие

Антициклон принесет в Москву потепление до 15 градусов

Расписание поездов МЦД-1 и "Аэроэкспрессов" в Шереметьево изменится с 16 до 18 октября

"Московский детектив": кровавый скульптор

На дорогах Москвы начали тестировать цветную навигацию

Обновленный транспортный узел Москва-Сити улучшил доступность 5 районов столицы

Москвичам рекомендовали пользоваться общественным транспортом из-за дождя

Московские полицейские спасли пенсионерку из горящей квартиры

Системы теплоснабжения Москвы полностью перевели на зимний режим работы. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, все прошло штатно благодаря своевременным работам.

К новому отопительному сезону подготовили 13 ТЭЦ, 38 районных и 42 квартальные тепловые станции, а также почти 100 малых котельных. Отопление в столице в этом сезоне начали включать 1 октября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городЖКХвидеоМаксим ШаманинАлина Гилева

Неизвестный слил интимное видео москвички в Сеть

Москвичка заявила, что не собирается испытывать стыд

Эксперты уточняют: действия шантажиста подпадают под статью о неприкосновенности частной жизни

Читать
закрыть

Жестокое убийство медсестры шокировало Оренбург

Обвинения предъявили ее коллеге

По данным СМИ, женщина задушила ее из-за крупной суммы денег

Читать
закрыть

Питерский бренд одежды обвинили в пропаганде насилия

Администраторы аккаунта начали зачищать комментарии

Читать
закрыть

Новые меры поддержки многодетных семей возмутили таксистов

В РФ планируют установить знаки парковок для многодетных семей

Также отменят надбавку на перевозки пассажиров с ребенком в такси

Читать
закрыть

Российская медицина совершила прорыв в лечении рака

Российскую мРНК-вакцину для терапии колоректального рака планируют включить в программу ОМС

Помощь в случае необходимости будет предоставлена всем россиянам

Читать
закрыть

Почему миллионы россиян не догадываются о наличии астмы?

Состояние связано с изменением чувствительности бронхов к внешним раздражителям

Несмотря на дискомфорт, многие не обращаются к врачу, пока не станет совсем плохо

Читать
закрыть

Как платформы по поиску репетиторов подменяют педагогов?

Площадки выставляют профили топовых преподавателей, но затем подменяют их рядовыми специалистами

Эксперты отмечают: онлайн-платформы хотят привлечь клиентов и не всегда ведут себя корректно

Читать
закрыть

Россияне скупают "эликсир молодости" из слюны птиц

Упаковка обойдется более чем в 30 тысяч рублей

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика