Абитуриентов в России могут обязать заранее оплачивать обучение в вузе. Речь идет только о первом семестре. В Минобрнауки считают, что это поможет исключить ситуации, когда поступающие заключают договоры сразу с несколькими вузами.

При этом ведомство предлагает разрешить будущим студентам использовать средства маткапитала или образовательного кредита. Правила могут вступить в силу с 1 марта 2027 года.

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