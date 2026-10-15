Собянин рассказал о строительстве станции "Сосенки" Троицкой линии метро

Монолитные работы начались на станции "Сосенки" Троицкой линии метро Москвы. Об одном из ключевых этапов строительства сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Сейчас на станции формируют основной несущий каркас, включая стены, перекрытия, колонны, платформы и другие железобетонные конструкции. Между станциями "Новомосковская" и "Сосенки" уже завершили проходку левого перегонного тоннеля.

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