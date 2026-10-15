В Госдуме предложили бесплатно уведомлять пассажиров об изменениях в расписании рейсов

Депутаты Государственной думы предложили бесплатно информировать пассажиров о задержках и других проблемах с авиарейсами. Письмо с инициативой направили министру транспорта.

Авторы предлагают указывать в СМС номер и маршрут рейса, первоначальное и новое прогнозируемое время вылета. Если определить новое время пока невозможно, пассажиров должны уведомлять об этом и сообщать о последующем обновлении информации.

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