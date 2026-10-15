Новости социального блока Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

Свыше 900 тысяч горожан завершили первый онлайн-этап "Московского чекапа" – новой программы заботы о здоровье. Из них более 260 тысяч – практически каждый третий – это молодые люди до 35 лет. Каждому участнику назначили персональный набор обследований из расширенного московского пакета.

"Мы последовательно развиваем новую модель работы участкового врача, в основе которой непрерывное сопровождение пациента и ответственность не только за качество отдельного приема, но и за результат лечения и состояние здоровья в целом. Особенно важно, чтобы человек стал воспринимать участкового не как случайного терапевта, а как постоянного врача, который знает его историю и сопровождает на протяжении всей жизни. Персональная страница участкового врача в ЕМИАС.ИНФО станет еще одним шагом в этом направлении. У пациента появится понятная и удобная точка взаимодействия со своим доктором", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В Москве продолжается вакцинация против гриппа. Доступно 20 мобильных пунктов, 18 из которых работают у метро, МЦК и МЦД, еще два – на Воробьевых горах и в парке "Зарядье". Пункты открыты ежедневно, посетить их можно без предварительной записи. С собой достаточно иметь паспорт, при наличии – полис ОМС.