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Новости

15 октября, 14:30

Общество

Новости социального блока Москвы

Новости социального блока Москвы

В Москве открылся 12-й городской съезд педиатров

Сергей Собянин: число роботических операций в Москве выросло в четыре раза

Более 900 тысяч жителей столицы завершили первый этап "Московского чекапа"

"Новости дня": в России разработали не имеющий мировых аналогов ингалятор от астмы

Москвичи смогут оценить своего участкового врача в новом цифровом сервисе

В столичных вузах проходит выездная вакцинация от гриппа

"Новости дня": в России готовят новые технологии для диагностики и лечения тромбозов

"Спецреп": детская реанимация

Москвичи могут оценить работу участкового врача через приложение "ЕМИАС. ИНФО"

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

Свыше 900 тысяч горожан завершили первый онлайн-этап "Московского чекапа" – новой программы заботы о здоровье. Из них более 260 тысяч – практически каждый третий – это молодые люди до 35 лет. Каждому участнику назначили персональный набор обследований из расширенного московского пакета.

"Мы последовательно развиваем новую модель работы участкового врача, в основе которой непрерывное сопровождение пациента и ответственность не только за качество отдельного приема, но и за результат лечения и состояние здоровья в целом. Особенно важно, чтобы человек стал воспринимать участкового не как случайного терапевта, а как постоянного врача, который знает его историю и сопровождает на протяжении всей жизни. Персональная страница участкового врача в ЕМИАС.ИНФО станет еще одним шагом в этом направлении. У пациента появится понятная и удобная точка взаимодействия со своим доктором", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В Москве продолжается вакцинация против гриппа. Доступно 20 мобильных пунктов, 18 из которых работают у метро, МЦК и МЦД, еще два – на Воробьевых горах и в парке "Зарядье". Пункты открыты ежедневно, посетить их можно без предварительной записи. С собой достаточно иметь паспорт, при наличии – полис ОМС.

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