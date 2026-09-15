Толстой призвал москвичей голосовать за единство и будущее страны

В столичном Штабе общественной поддержки "Единой России" прошел расширенный региональный политсовет московского отделения партии. В нем приняли участие депутаты Государственной Думы и Московской городской Думы, специалисты из разных сфер, представители общественных и молодежных организаций и активные жители. Главными темами встречи стали задачи ЕР на завершающем этапе избирательной кампании и реализация "Народной программы" в столице.

"Народная программа" формировалась на основе предложений самих граждан и стала для нас руководством к действию. Это конкретные обязательства перед москвичами, охватывающие развитие городской инфраструктуры, транспорта и медицины, поддержку семей и молодежных инициатив. Каждый день мы с вами видим качественные изменения, которые произошли за последние годы. Важно сохранить взятый темп и продолжить работу единой командой. Именно поэтому призываю каждого проголосовать за единство и будущее нашей страны – только сплотившись, мы добьемся еще большего", – отметил руководитель Штаба общественной поддержки ЕР, секретарь Московского городского регионального отделения партии Петр Толстой.

По его словам, ощутимых результатов в развитии столицы удалось добиться по всем ключевым направлениям. Так, к началу нового учебного года город подготовил 547 образовательных организаций. Ребят впервые приняли 25 новых детских садов и 20 школ, еще 100 учебных корпусов было полностью реконструировано.

"Мы хотели поздравить нашего мэра 8 сентября в Штабе общественной поддержки с высокой наградой, полученной Сергеем Семеновичем из рук президента. Нас, как команду мэра, поздравляла вся страна, а он просто ответил, что это награда всем москвичам. Наш мэр бесстрашно дарит свое имя Московской команде – нам надо оправдать доверие. Мы проделали большой полезный путь, собрав все пожелания, вопросы, задачи, поставленные москвичами. Мы уверены в победе. Для нас 20 сентября – не финиш, а начало каждодневной адресной работы. Это наша ответственность. Для нас – это посильная ноша. Потому что мы – Москва. Мы – вместе. Москва как лидер покажет пример сплоченности, ответственности и уверенности в будущем России", – заявила председатель комитета Государственной Думы по просвещению Ирина Белых.

Цифровизация открывает новые возможности и в здравоохранении. Например, ценным помощником для столичных врачей стал искусственный интеллект. Сегодня специалистам доступно 70 ИИ-сервисов. Успешный опыт масштабируется на всю Россию.

В прошлом году в Москве завершили модернизацию амбулаторного звена – обновили 340 поликлиник. Сейчас продолжается создание нового каркаса стационарной медицинской помощи.

Еще одно направление – благоустройство. Только за прошлый год комплексные работы и текущий ремонт охватили свыше 2,5 тысячи городских территорий, в том числе более 2,4 тысячи дворов и десятки социальных объектов. В 2026 году планируется привести в порядок еще свыше 3,5 тысячи различных территорий, включая набережные, улицы и общественные пространства.

Существенную роль в жизни мегаполиса играет транспорт. А московский транспортный узел – это не просто городская сеть, через столичный регион проходят основные транспортные коридоры страны.

"Москва уделяет большое внимание сбалансированному развитию транспортной системы, основой которой остается метрополитен. Общая протяженность его линий уже превысила 900 километров, а в ближайшие годы будет построено еще более 30 новых станций. За последние 15 лет рельсовый каркас города вырос в 2,4 раза, объединив метро, Московское центральное кольцо и центральные диаметры. При этом обновление коснулось и других видов транспорта. Сегодня российская столица занимает первое место в Европе по количеству электробусов, в этом году завершилась модернизация трамвайного парка, по Москве-реке уже три года ходят регулярные речные электросуда. Комплексный подход обеспечивает комфортное передвижение десятков миллионов человек", – рассказал директор Лаборатории новых технологий АНО "Экспертный институт социальных исследований" (ЭИСИ) Александр Асафов.

Число жителей столицы, которые занимаются волонтерством, уже превышает 1,7 миллиона. С начала года к волонтерскому сообществу Москвы присоединились больше 140 тысяч человек. Горожане участвуют в организации патриотических акций и крупных международных форумов, помогают подопечным благотворительных фондов и пожилым людям, сдают кровь в донорских пунктах, заботятся о животных из приютов.

"Поддержка фронта и жителей новых регионов давно стала частью повседневной жизни столицы. В рамках инициативы "Москва помогает" горожане и волонтеры собрали свыше 1,9 тысячи тонн гумпомощи – это более 5 миллионов необходимых вещей – от продуктов и одежды до техники и медикаментов. Все больше молодых москвичей приходят в такие проекты, и для них волонтерство становится важной частью патриотического воспитания", – подчеркнул гвардии подполковник Вооруженных сил Российской Федерации Александр Филипповых.

Патриотическое воспитание невозможно без сохранения исторической памяти и культурного наследия России. В школах и колледжах столицы действует более 1,1 тысячи музеев, многие из которых посвящены Великой Отечественной войне, боевой и трудовой славе, судьбам ветеранов и жителей Москвы. Эти площадки помогают детям и молодежи узнавать историю своей семьи, района, города и страны.

Также партийцы обсудили роль культуры и туризма в развитии мегаполиса. Москва входит в топ-3 городов мира по числу культурных мероприятий и достопримечательностей. В прошлом году она установила новый рекорд: количество посещений учреждений культуры и парков превысило 340 миллионов. Это напрямую влияет на привлекательность столицы для жителей и путешественников: турпоток сейчас достигает 26,5 миллиона человек в год.

Штаб общественной поддержки ЕР в Москве работает с 20 августа по 20 сентября. Он объединяет депутатов разных уровней и сторонников партии, представителей общественных и молодежных организаций, специалистов из разных сфер – от культуры и спорта до транспорта и здравоохранения. В течение месяца на площадке проводят круглые столы, конференции, экспертные сессии, форумы, тематические мастер-классы, а также презентации основных положений "Народной программы" партии.

Выборы в Государственную Думу IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года.

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