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Новости

07 сентября, 18:45

Политика

В Общественном штабе доступны расширенные инструменты наблюдения за выборами

В Общественном штабе доступны расширенные инструменты наблюдения за выборами

Москвичи смогут проголосовать на выборах в Госдуму на любом участке или онлайн

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На все избирательные участки Москвы будут направлены наблюдатели. Об этом сообщили на очередном заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами.

В корпус наблюдателей вошли 13 тысяч человек. Они прошли специальную подготовку, образовательный курс и сдали итоговый тест. Кроме того, ожидается участие иностранных наблюдателей и гостей из других регионов. В Общественном штабе отметили, что с ними планируют делиться опытом наблюдения за выборами.

Также в штабе напомнили, что для всех желающих работает публичный сервис по наблюдению за электронным голосованием. Воспользоваться им можно без предварительной технической подготовки. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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