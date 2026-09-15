Исследователи заявили о рисках прослушивания владельцев умных телевизоров

Некоторые умные телевизоры могут записывать звук и сканировать локальную сеть даже при выключенном экране, предупредили исследователи из игрового сообщества. Умные устройства и сервисы могут анализировать, что человек ищет, смотрит и слушает, в том числе для работы рекомендательных алгоритмов.

Специалисты рекомендуют проверить настройки приватности Smart TV, отключить ненужные голосовые функции и сбор данных о просмотре. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.