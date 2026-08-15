Семейный фестиваль "Лица" собрал более тысячи жителей на северо-западе столицы

Семейный фестиваль "Лица" состоялся 15 августа в сквере на Химкинском бульваре. Событие объединило более тысячи жителей. Для них подготовили множество разных активностей. Горожане приняли участие в семейном забеге, танцевальных конкурсах и тренировках, в творческой зоне создавали сувениры из дерева, бисера и вощины, также на протяжении мероприятия со сцены звучали музыкальные композиции в исполнении приглашенных артистов.

Патриотический блок объединил практические занятия и просветительскую программу. На мастер-классах гости изготовили востребованные на передовой вещи, написали письма бойцам спецоперации. Также гостям рассказали о подвигах героев Великой Отечественной войны, СВО и других периодов российской истории. Закрепить знания помогла викторина о полководцах, чьи имена носят улицы Северо-Западного округа.

"Сохранение исторической памяти начинается с интереса к истории своей семьи, района и города. Именно поэтому особенно важны форматы, в которых дети и взрослые могут вместе узнавать больше о прошлом и обсуждать его. В Москве такая работа ведется системно и охватывает людей разных возрастов. Один из примеров – просветительский проект "Москва. Традиции. Люди", стартовавший в 2026 году. Он объединил 12 лекций и 12 пешеходных маршрутов по округам столицы, а также конкурс, собравший около 400 уникальных историй от горожан. В них отражены судьбы родственников и соседей, истории известных династий, описания памятных и, на первый взгляд, незаметных мест. Когда история становится личной – связанной с конкретным человеком, семьей, улицей или домом, – ее легче понять и сохранить для следующих поколений. Именно такой подход помогает воспитывать уважение к прошлому и чувство сопричастности с судьбой своей Родины", – отметил Герой России, участник СВО Эдуард Казымов, принявший участие в викторине.

Семейные фестивали "Лица" организованы в разных округах Москвы и продлятся до 5 сентября. Каждый из них включает более 30 программ для детей и взрослых. Среди организаторов мероприятий – участники конкурса "Лица района", объединившего авторов локальных проектов в таких областях, как культура и творчество, личностное развитие, образование, семейные ценности и другие. Он содействует развитию программы мэра Москвы "Мой район". В 2025 году на него было подано свыше 800 заявок.

Мероприятия фестивалей идут на площадках "Лета в Москве" – крупнейшего сезонного проекта столицы, включающего в себя спортивные турниры, кинопоказы под открытым небом, лекции, викторины, семейные, творческие занятия. Отдельное направление проекта – патриотическое. В течение лета организуются тематические акции, встречи с участниками специальной военной операции, Героями России и представителями Российского военно-исторического общества. Важной частью программ стала поддержка участников СВО, а также жителей приграничных и исторических регионов России.

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