Москвичка не может въехать в купленную квартиру

Жительница столицы несколько лет назад купила квартиру у пенсионерки, но до сих пор не может в нее въехать. Сначала продавец пыталась объявить себя жертвой мошенников, а когда приставы пришли выселять ее по решению суда, женщина подожгла жилье.

Хозяйка сгоревшей квартиры Нино Цитлидзе рассказала, что ущерб пока не подсчитывали, так как стороны ожидают распоряжений следственных органов. При этом квартира была застрахована как ипотечный объект недвижимости. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

