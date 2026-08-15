Новости мира: землетрясение произошло у берегов Индонезии

У берегов Индонезии произошло мощное землетрясение. По предварительным данным, погибли 38 человек. Эпицентр подземных толчков находился в 160 километрах от города Лабуан-Баджо. Стихия разрушила жилые дома, повредила школы и больницы. Существует угроза цунами.

В результате рекордных ливней, обрушившихся на восточную часть Японии, погибли как минимум пять человек, еще один пропал без вести. Сильнее всего от стихии пострадала префектура Тиба. Там затоплены жилые дома и дороги, нарушено движение поездов. Более 22 тысяч домов остались без электричества. Власти рекомендовали эвакуироваться сотням тысяч жителей региона.

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