Жители коттеджного поселка в Щелкове остались без проезда к домам из-за платного шлагбаума

Жители коттеджного поселка "Новое Литвиново-1" в городском округе Щелково не могут проехать к своим домам. Оказалось, что предприниматель Сергей Щукин выкупил в апреле 2026 года участок дороги, поставил шлагбаум и взимает плату за проезд.

Местные жители недоумевают, почему земли общего пользования были проданы частному лицу. Они уже обращались в администрацию, прокуратуру и Следственный комитет, а также записали обращение к президенту.

В администрации Щелкова ранее предлагали решить вопрос через сервитут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

