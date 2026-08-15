Более 10 тысяч выпускников в России сдали ЕГЭ на 100 баллов в 2026 году

В этом году в России более 10 тысяч выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов. Это стало абсолютным рекордом.

Однако не все смогли поступить на бюджетные места в вузы. Причиной стало то, что бюджетные места в ведущих вузах были заняты победителями и призерами олимпиад еще до начала основного конкурса. Абитуриенты с высокими баллами ЕГЭ оказались в конце списков.

На этом фоне помощник президента Андрей Фурсенко заявил, что систему оценки знаний необходимо совершенствовать, а ЕГЭ – усложнять. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

