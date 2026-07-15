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15 июля, 14:45

Транспорт

Российский самолет "Танго" разработали для подготовки пилотов

Российский самолет "Танго" разработали для подготовки пилотов

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Новый легкомоторный самолет "Танго" предназначен для первоначального обучения пилотов. Об этом рассказал председатель Ассоциации малых авиационных предприятий Сергей Детенышев.

По словам эксперта, разработка может использоваться авиакомпаниями для подготовки пилотов, однако в дальнейшем самолет целесообразно выводить на рынок, поскольку разработка авиационной техники создается для серийного производства и продажи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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