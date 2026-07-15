Российский самолет "Танго" разработали для подготовки пилотов

Новый легкомоторный самолет "Танго" предназначен для первоначального обучения пилотов. Об этом рассказал председатель Ассоциации малых авиационных предприятий Сергей Детенышев.

По словам эксперта, разработка может использоваться авиакомпаниями для подготовки пилотов, однако в дальнейшем самолет целесообразно выводить на рынок, поскольку разработка авиационной техники создается для серийного производства и продажи.

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