15 июля, 13:45Транспорт
Новые автобусы проекта "Москва – область" оборудовали местами для перевозки велосипедов
Новые автобусы НефАЗ оборудованы климат контролем, местами для перевозки велосипедов и детских колясок, а также медиапанелями с информацией о маршруте.
В столичный транспорт поступили 232 автобуса, которые будут работать на маршрутах проекта "Москва – область" в Тушине, Зеленограде и Марьиной Роще.
Проект направлен на развитие транспортного сообщения между Москвой и Подмосковьем. Новые автобусы должны сделать поездки между регионами удобнее и быстрее для пассажиров.
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