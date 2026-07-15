Новые автобусы проекта "Москва – область" оборудовали местами для перевозки велосипедов

Новые автобусы НефАЗ оборудованы климат контролем, местами для перевозки велосипедов и детских колясок, а также медиапанелями с информацией о маршруте.

В столичный транспорт поступили 232 автобуса, которые будут работать на маршрутах проекта "Москва – область" в Тушине, Зеленограде и Марьиной Роще.

Проект направлен на развитие транспортного сообщения между Москвой и Подмосковьем. Новые автобусы должны сделать поездки между регионами удобнее и быстрее для пассажиров.

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