Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 июля, 13:45

Транспорт

Новые автобусы проекта "Москва – область" оборудовали местами для перевозки велосипедов

Новые автобусы проекта "Москва – область" оборудовали местами для перевозки велосипедов

Адвокат объяснил ответственность самокатчиков за ДТП

Новые автобусы будут курсировать в Тушине, Зеленограде и Марьиной Роще

Станция Петровско-Разумовская МЦД-3 временно прекратила работу для пассажиров

Эксперты рассказали, как рассматривают ДТП с участием самокатов

Столичный транспорт получил 232 современных автобуса НефАЗ

Поезда МЦД-3 временно не будут останавливаться на станции Петровско-Разумовская

Сергей Собянин: новая дорога соединила улицы Добролюбова и Складочную

Интенсивность движения на дорогах в Москве составила 2 балла 15 июля

Более 40 тыс пассажиров воспользовались новым речным маршрутом Лужники – Киевский

Новые автобусы НефАЗ оборудованы климат контролем, местами для перевозки велосипедов и детских колясок, а также медиапанелями с информацией о маршруте.

В столичный транспорт поступили 232 автобуса, которые будут работать на маршрутах проекта "Москва – область" в Тушине, Зеленограде и Марьиной Роще.

Проект направлен на развитие транспортного сообщения между Москвой и Подмосковьем. Новые автобусы должны сделать поездки между регионами удобнее и быстрее для пассажиров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоСтанислав КуликЕвгения МирошкинаАлина Комиссарова

Как введение пошлин для МФО скажется на рынке микрозаймов?

Эксперты уверены: при оптимистичном сценарии легальный сектор потеряет 15–20% от своего объема

Читать
закрыть

Как будет работать порядок действий при срыве урока учениками?

Первый шаг для решения проблемы – устное замечание

При повторном инциденте учитель обратится к специалисту по дисциплине

Читать
закрыть

Вредит ли зарубежное кино россиянам?

Ученые выяснили, что западное кино формирует у молодежи нереалистичные ожидания от жизни

Однако эксперты уверены: не все фильмы влияют на психику одинаково

Читать
закрыть

Как правильно составить рацион?

При составлении меню можно воспользоваться методом "гарвардской тарелки"

Читать
закрыть

В чем причина популярности дофаминовой эстетики?

Эксперты связывают тенденцию с усталостью от минимализма

Читать
закрыть

Нужны ли памятки по оказанию доврачебной помощи в школах?

Эксперты призывают назначать в каждом классе "санинструктора" с мини-аптечкой

Это нужно для оказания помощи при небольших травмах

Читать
закрыть

Как в России планируют улучшить качество рациона граждан?

Составлять рацион для граждан планируют на основе биохимии и нутригенетики

Методы помогают изучить гены и особенности метаболизма для правильной корректировки меню

Читать
закрыть

Почему не стоит увольняться вслед за начальником?

Эксперты уверены: могут возникнуть сложности с последующим трудоустройством

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика